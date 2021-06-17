若沒有意外，日本政府計畫將會在17日宣布，東京、北海道、大阪與其它六個區域的新冠疫情緊急狀態，可望在20日調降等級。至於沖繩方面，則繼續再實施緊急狀態3周。

至於其它6個應該可同步解除緊急狀態的包括，愛知縣、京都府、兵庫縣、岡山縣、廣島縣和福岡縣。

東京等地區雖不用再保持緊急狀態，但還是要實施較為寬鬆的社交限制，一直到7月11日為止。不過，岡山與廣島除外，因為當地疫情已見改善。

因此，在這種限制比較沒這麼嚴格的緊急狀態下，放寬餐館在晚上7點以前，可以提供酒精性飲料，而打烊時間則需在晚上8點之前。

沖繩是因為醫療系統量能吃緊，故目前實施的緊急狀態將一直持續到7月11日為止。

至於目前已執行較為寬鬆的緊急狀態5個地區中，千葉縣、神奈川縣與埼玉縣將繼續延長至7月11日，不過岐阜縣與三重縣可望在這個周末結束。

16日，全日本共有1,710位新染疫者，遠低於5月上半月每日平均值7,000多位。以東京來說新確診則有501例，較前陣子疫情較嚴峻時，數字已少了一半左右。