國內新冠疫苗目前短缺，卻爆出不少公私立單位有人搶先施打的怪象。海巡署卻遭到基層海巡隊員爆料，有署本部及科室巡防區的長官搶先施打第一波疫苗，但衛生局配發給海巡的疫苗，卻沒有半支施打在第一線的海巡隊基層隊員身上，讓海巡隊員怒喊「到底誰才是接觸民眾、大陸漁民外籍船員的第一線人員？」對此海巡署艦隊分署表示，事實上並非刻意排除海巡隊，是因獲配疫苗無法滿足單位所需，已於6月15日再次函請衛生單位爭取第二批接種疫苗名冊，因而造成誤會。

艦隊分署副分署長吳金河說明海隊員施打疫苗情形。(艦隊分署提供)

有基層海巡隊員臉書「靠北海巡隊」PO文表示，5月中旬台灣疫情升溫，台中海巡隊詢問地方衛生所無疫苗可施打，詢問衛生局被駁回：「海巡單位太多了不要零零散散來詢問！請統一窗口！」

當時中部地區所有的海巡單位由海巡署中部分署統包聯絡施打疫苗業務。在5月21日，台中海巡隊彙整名單交予中部分署。6月4日中部分署正式函報衛生局。6月14日，中部分署獲配543位疫苗施打人數，除了一線岸巡人員，有署本部的人施打、有各科室的人施打還有巡防區的人施打，就是沒有半支給海巡隊的人施打！連回文都省略不用給海巡隊了。

為此海巡隊員怒問，「到底誰才是第一線人員？誰才是真正接觸民眾、大陸漁民和外籍船員的人？」從這一件事也看出海巡署多頭馬車自掃門前雪的可笑。需要工作的時候，小小海巡隊被地區分署追著跑、被艦隊分署追著跑。而當基層需要你們的時候你們又在哪？台中海巡隊到現在所有同仁都是自己到外面醫院排隊施打疫苗！「海巡隊員守護台灣，誰來守護我們？」

為此海巡署艦隊分署特別澄清表示，為加速施打新冠疫苗，滿足第一線同仁防疫需求，艦隊分署指導各海巡隊主動接洽在地醫療院所，聯繫疫苗施打事宜，目前所屬各海巡隊同仁均已陸續施打。

台中海巡隊與中部地區機動海巡隊原已向中部衛生單位申請施打疫苗，衛生單位考量海巡單位眾多，希望統一申請，俾利規劃後續施打作業，已於6月10日上午協調中部分署代向衛生單位申請疫苗接種，並於6月11日傳送申請名冊。中部分署於同日將需求名單併入已於6月4日申請之名冊，再向衛生單位協調更換為907員。

衛生單位依照名冊順序於6月14日核定第一批疫苗接種名冊為543劑，因獲配數無法滿足轄內單位所需，已於6月15日再次函請衛生單位爭取第二批接種疫苗名冊，已再次包含臺中海巡隊及中部機動海巡隊所有同仁；另為爭取疫苗施打時效，中部分署已主動協調當地醫院同意，並自明（18）日起至25日，上述海巡隊未施打疫苗之264位同仁，均可安排施打疫苗。

艦隊分署表示：有關海巡單位所報名冊均符合中央流行疫情指揮中心認可第二類「中央及地方政府防疫人員」施打疫苗對象，惟因海巡隊遞交名冊時間較晚，衛生單位依照名冊順序核列疫苗施打時間，並非刻意排除海巡隊，因而造成誤會。艦隊分署已指派幹部向基層同仁妥為說明，並請同仁依照指定時段前往施打疫苗。