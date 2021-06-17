舒華在《綜藝玩很大》表現直率又活潑。 （三立提供）

《綜藝玩很大》片尾播出主持人吳宗憲、KID和觀眾應援的加油影片，在疫情期間給大家滿滿正能量。 （三立提供）

人氣韓團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華，近期回台後將唯一的電視節目通告獻給中視、三立《綜藝玩很大》，節目在6／5、6／12分成上、下兩集播出，在電視與網路的收視成績表現亮眼，特別是在上週端午連假播出下集後，中視的全體平均收視達2，三立都會台15-44歲平均收視也達1.37，兩台總收看人數更高達180萬，在台灣螢光幕獻出處女秀就有亮眼成績的舒華，因此被網友冠上「綜藝小仙女」的可愛稱號。

舒華在節目上直率又活潑的表現，除了創造出收視好成績，也讓《綜藝玩很大》官方YouTube頻道在首播時湧入多國粉絲，線上同時觀看人數多達萬人，並在留言板以多種語言互相討論，更是頭一遭有國外粉絲敲碗徵求字幕翻譯，目前製作單位已完成英文字幕上傳，韓文字幕也在如火如荼的進行中，屆時完成後勢必會再吸引更多國外粉絲的觀看討論，也讓台灣綜藝節目有更國際化的發展。

目前因新冠肺炎疫情，全台進入第三級警戒，節目配合防疫措施仍處於停拍狀態，上週已播畢所有存檔，節目組更在片尾播出主持人吳宗憲、KID和觀眾應援的加油影片，搭配小鬼黃鴻升的溫暖歌聲，帶給大家滿滿的正向能量，許多觀眾更在粉絲團頻頻留言加油打氣，希望台灣能趕快度過這段艱困時期。