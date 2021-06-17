國防部今天公告最新決標案。取自政府電子採購網

根據國防部今天公告最新決標案指出，我駐美軍事代表團已與美國在台協會簽署兩項軍購案合約，完成「遠程精準火力打擊系統」及「飛彈乙批」，兩案的金額合計達到台幣487億餘萬元，也代表台美重大軍購案已簽約生效，現正進入履約階段。

這兩項合約內容，應包括陸軍向美採購的11套M142海馬士多管火箭系統（HIMARS），全案包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）；此外，我向美採購的岸置魚叉飛彈，美國售台「魚叉飛彈海岸防衛系統」項目，包括400枚RGM-84L-4魚 叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型訓練飛彈、411只集裝箱、100輛魚叉飛彈岸置防禦系統機動發射器運輸載具(發射車)、 以及25輛雷達車等，也包括支援和測試設備、出版物和技術文獻、人員培訓和培訓設備等，總額達約800億，但海軍考量預算，會先減項減量購買。