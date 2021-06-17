太平警分局偵查隊長陳文虎指出，16歲陳姓少年因與16歲洪姓少女日前發生感情糾紛，才發生糾眾圍毆事件。（太平警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區一江橋河堤空地，12日驚傳少男遭圍毆案件，16歲陳姓少年慘遭多名男女圍毆，導致腿部骨折及顱內出血被送醫救治，警方循線逮捕20歲鄭姓、陳姓等3男4女，警依刑法聚眾鬥毆、傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦，另8人群聚、未戴口罩依《傳染病防治法》，函送市府裁處。

太平警分局指出，16歲陳姓少年因與16歲洪姓少女日前發生感情糾紛，洪姓少女向學姐20歲鄭姓女子哭訴，鄭女為替少女出口氣，12日私約陳姓少年至中區某電影影城旁巷內談判，並夥同6位友人（3男、3女）共計7人，當場要求陳姓少年道歉。

警方表示，鄭女等人疑不滿陳姓少年的態度，認為「沒誠意」，涉嫌將陳帶至附近空地毆打，後又帶至太平區一江橋旁巷內施虐，接著再將陳帶至烏日區某便利商店外告誡，最後由鄭女通知陳姓少年母親，但陳已傷勢嚴重，趕緊送醫救治。

太平警分局偵查隊長陳文虎說，陳姓少年因被洪姓少女指控，日前藉故留宿少女房內，事後洪女被父母責備，洪向鄭女哭訴，才引發糾眾圍毆凌虐事件；陳先被帶到中區某電影旁巷內談判，再到太平區一江橋河堤空地強逼下跪，繼續毆打凌虐。

陳姓少年12日深夜在太平區一江橋河堤空地被強逼下跪，甚至私處遭踹踢搥打，全身傷痕累累，13日凌晨3點，陳姓少年媽媽報警，並送烏日林新醫院救治。太平警分局15日將打人的3男4女，循線逮捕帶回警局偵訊，起因是陳姓少年與洪女的感情糾葛所致，7人群聚圍毆少年，要替少女出一口氣。