天王劉德華出道40多年，演過不少膾炙人口的作品，也合作過無數女明星，不過其中有一位最讓他難忘，就是合作電影《肝膽相照》的台灣女星蕭紅梅(本名黃仲謹)，更表示她是「最懷念的床戲對象」，不過她在當紅之際閃嫁香港富商，就消失幕前，去年才低調現身。

80年代以《報告班長》、《白色酢醬草》等片走紅的蕭紅梅，是國片一線女星，曾和任達華、苗僑偉、劉德華等男星合作過，尤其和劉德華在《肝膽相照》中火辣激烈的床戲，更讓人印象深刻，連劉德華之後提到她時都對她念念不忘。

蕭紅梅和劉德華在電影《肝膽相照》有激情戲。(圖／電影劇照)

不過她在1990年時閃嫁身價破10億港幣（約36億台幣）的香港富商後退出影壇，她也坦言當時獨自到香港發展因為寂寞，對方動用直升機追求，兩人相識3個月便閃婚，震驚外界。

而蕭紅梅早年在香港時還會和圈內朋友張清芳、朱寶意等住在香港的台灣女星聯絡，後來慢慢淡掉，自然回歸到最單純的家庭生活，而老公後來轉移做房地產生意，兩度面臨金融風暴，還好後來安然渡過風暴。

蕭紅梅(後排右二)去年出席家庭聚會。(圖／翻攝自黃雅珉臉書)

蕭紅梅因出道時拍攝小紅莓果汁廣告一炮而紅，取諧音藝名為「蕭紅梅」，是「城市少女」黃雅珉的姊姊，去年妹妹在臉書曬出家人大合照，蕭紅梅也在其中，照片裡她雖然滿頭白髮，但看起來相當氣色不錯。

而蕭紅梅時隔30年，也提到劉德華為何對她念念不忘，「可能因為我很愛交朋友」，和他相處像哥兒們般，可以互訴心情，而且劉德華那時剛拍電影，對自己的演出有點沒信心，她還很直接拍胸脯告訴他：「我相信你一定會紅，而且大紅」。