英業達（2356）與台灣微軟於今（17）日宣布簽署合作備忘錄，啟動「Inventec 5G Smart Factory IoT平台建置計畫」，攜手打造全新5G智慧工廠架構。透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生（cloud native 5G private core）網路解決方案Affirmed Networks，雙方展開戰略合作，以企業專網解決方案樹立代工廠升級新典範。

近年加速製造轉型的英業達，兩年多前成立5G研發中心後，去年起便積極導入5G應用技術至產線中，藉此優勢實現數據提升、運作成效等實績，化被動服務為主動，搶先掌握客戶需求。

英業達董事長卓桐華表示，與微軟旗下的Affirmed Networks合作，不僅是看重其在核心網路解決方案上豐富的經驗，更在功能完整性、資安以及與5G的連結性上都符合英業達的需求。期待雙方合作不只可使英業達改善製程的學習曲線及效率，同時也能樹立產業標竿，進一步協助其他製造大廠建造智慧工廠，開創全新的5G智能時代。

台灣微軟總經理孫基康則表示，全球疫情加速各產業的數位轉型步伐，5G正是串起「邊緣」和「雲端」的關鍵，微軟Affirmed Networks基於雲原生的解決方案，結合微軟雲端平台及英業達智慧工廠的基礎架構完整解決方案，透過5G帶來的優勢，將可打造製造業轉型的解決方案的全新典範。

英業達透過採用微軟Azure雲端運算，整合軟體虛擬化技術以及開放式硬體概念，建構完全虛擬化、基於Open-RAN的5G獨立組網企業網。

「Inventec Smart Factory IoT+5G平台建置計畫」合作內容，除了英業達運用微軟5G專網解決方案，及Metaswitch產品等雲核網技術，搭配微軟 Azure Stack Edge、微軟 Azure 雲端服務與物聯網技術，開發且建置 Industrial Automation Manufacture（工業製造自動化）及 Energy Management Twin（能源管理分身）等 Digital Twins（數位分身）平台，強化並加速英業達產品研發與創新，進一步開發且整合微軟雲端服務。

另一方面，也將含括Microsoft Enterprise Skills Initiative訓練課程，協助英業達強化微軟雲端服務相關技能，並取得相關微軟認證，提升英業達人才專長。

英業達雲網方案事業部經理江智偉表示，英業達智慧工廠最重要的轉型，即是將核心網路轉換為靈活的雲端版本，因此更容易在雲端平台上運作各種應用，開發介面的界接也相對容易與方便。英業達借重Affirmed Networks核心網路解決方案，及支援 5G 網路需求，發展出有別以往的商業模式。

台灣微軟物聯網卓越中心副總經理李啟後表示，雲端部署已是各產業數位轉型的關鍵，此回微軟與英業達建置Digital Twin平台，將可體現英業達智慧工廠在能源等方面之管理，微軟亦持續以創新的雲端及物聯網解決方案，為夥伴生態系擴大資源，為製造業在5G發展的浪潮中穩步邁向數位轉型。