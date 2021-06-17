無視疫情 台中5男女群聚打麻將 警蒐證移送裁罰

新冠肺炎疫情近日確診人數下降，多個縣市也紛紛出現「佳玲」，惟全國目前仍維持第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，尚未到可以鬆懈的時刻；台中市政府警察局第六分局16日下午在西屯區的民宅內當場查獲19歲的張姓男子等3男2女共5人群聚打麻將且未戴口罩，依違反傳染病防治法函送市府權責機關裁罰。

警方指出，何安派出所員警於16日下午15時許，接獲民眾檢舉，西屯區華美西街2段巷弄內，民宅疑有群聚的情事；警方獲報立即前往現場訪查，發現屋內人數達5人，顯然已違反政府防疫期間不得群聚之規定。

警訊中張男表示，是他揪朋友來家裡打麻將，不知道在自己家裡也不行，惟違反群聚規定且未戴口罩事證明確，警方蒐證後移請市府權責機關裁罰。

第六分局分局長吳耀南呼籲，國內疫情尚嚴峻時期，警方持續執行相關防疫勤務，避免部分民眾未遵守防疫規定，造成疫情再次擴大；民眾務必確實遵守防疫相關規定，以降低染疫風險，避免產生疫情破口。