美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，警示因全球疫情舒緩，2022年PC成長恐放緩，譜瑞-KY主要業務集中PC領域，故先前預估的成長性恐已經超越基本面，但仍舊看好譜瑞-KY在高速傳輸的成長性，將譜瑞-KY評等由中立下調至賣出，但目標價由1200元調升到1418元。

美系外資表示，受惠高速傳輸、尤其是PCIe4.0的前景預期下，對於譜瑞-KY前景持續樂觀，並也將譜瑞-KY的2021~2023年EPS提高9~12%，以反映了該業務的更高收入貢獻，以及更佳的晶片平均售，惟有鑑於目前PC需求似乎在全球新冠肺炎疫情逐漸受到控制後下降，上述預估恐已經超過譜瑞-KY基本面，故將譜瑞-KY評等由中立下調至賣出，但目標價由1200元調升到1418元，主要還是看好高速傳輸的滲透率逐漸提高。

美系外資表示，譜瑞-KY業務主要集中在PC市場，預估整體PC市場2022年的年增長下滑到12%，但預計未來2年高速傳輸接口需求年增長20~25%，滲透率持續上升，將對譜瑞-KY帶來正向動能，也可帶來更高的ASP，尤其是在PCIe4.0。