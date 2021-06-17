聯準會將首次升息時間預測提前至2023年，比預期提前一年，投資人感到意外，美股收跌，台股受到美股下挫影響，加上台積電(2330)除息影響指數，指數開低一度下挫逾150點，盤中跌幅有所收斂，重回17200點之上，預估今天成交金額約4500億元。

今天台積電除息，不過，開盤後一直呈現貼息走勢，對台股指數貢獻不大；就整個盤勢資金流向來看，電子股明顯萎縮，占整體成交比重只有35％左右，而航運股開盤一個半小時成交金額突破千億元，占大盤資金比重達46％，另外，資金也流向原物料為主的造紙、紡織及鋼鐵。

聯準會這次大幅提高通膨預期，但認為將是短暫，同時也對美國經濟前景樂觀，分析師認為，釋出升息的訊息影響應該只有一天，景氣還是影響股市最重要的因素，目前中長期並不悲觀。

台股今天受到國際股市影響，一度跌破10日均線，不過隨即重新站上後回到5日均線附近，日線的技術指標包括KD、RSI、MACD等指標目前維持偏多。不過，昨日K線收黑，量能創下近期最大量，近期量價結構呈現價跌量增、價跌量縮格局，技術指標也有背離跡象，因此，短線雖然多方仍占優勢，但電子股遲遲無法接棒，資金還是停留在航運等族群，且當沖依舊盛行，留意指數修正風險。