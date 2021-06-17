詹男23日到機車行修車借用代步車，24日開始不斷違規遭警方開單，闖紅燈、超速、攔查不停跑給警追樣樣來。(吳建輝攝)

詹男足跡遍佈全彰化，包括員林市、彰化市、北斗鎮等等。(吳建輝攝)

店家表示短短四天有辦法累積這麼多罰單，分辨不出是惡意的還是不小心的，但以後不敢再隨便外界代步車了。(吳建輝攝)

「那欸架衰」彰化1名詹姓少年4月間到員林1家機車行維修機車，並佯稱與老闆友人熟識要借代步車，老闆不疑有他，沒想到事後卻收到罰單4張罰單，總金額來到1萬3800元，老闆欲哭無淚，聯絡詹男還避不見面，店家表示，因為再不繳清車牌將遭扣押，只能先自己繳清，真的求助無門，欲哭無淚。

今年4月23日25歲的詹男到彰化昌毅車業維修機車，向店家表示是熟客介紹，要大保養並更換零件，由於工程浩大必須留車，店家想說是熟識友人介紹便借他代步車使用，同月27日詹男歸還借用的車輛，並牽走維修好的機車，但當天詹男也沒表示違規遭罰，繳完費用就讓他離開，沒想到卻是噩夢的開始。

店家表示，罰單一共1萬3800元，他維修9500元也不夠繳罰金，起初收到罰單聯絡詹男，他還裝可憐表示要處裡，但當天下午電話就不通，他求助無門，後來一共收到4張罰單，其中一張還是他違規後跑給警察追，遭開「經警攔查不停而逃逸」，行徑相當惡劣。

店家說，這禮拜都在跑監理站，這兩天詹男的姑姑出面幫忙處裡，並答應用分期的方式解決，他說詹男的姑姑看起來經濟狀況也不是很好，詹男時常這樣出包給姑姑擦屁股，相當不懂事，經過這次他以後再也不敢隨便借代步車給別人了。

警方表示，由於車行僅有車輛維修單，沒有正規租賃契約，因此無法協助申訴，建議店家訴諸法律途徑尋求協助，也提醒民眾，車輛借人戴不需慎選，駕駛人遭攔停舉發對駕駛人開罰，若遭機器或人工拍照逕行舉發則是對車主開罰，若出借給無照、酒駕等人，車主也須負起連帶賠償責任。