港星張柏芝曾與男神謝霆鋒有段婚姻，但只做了5年夫妻就離婚，之後張柏芝獨自撫養2個兒子，並在2018年秘密生下三寶，孩子的爸身份始終成迷，如今被問到感情狀況她也不會正面回應，張柏芝最近接受訪問，就提到不再分享感情的原因，還直言這輩子都不會再這麼做了。

張柏芝近日在節目《讓生活好看》中罕見提到感情觀，透露自己現在變得比較挑，就是希望可以找到一個真正愛她的人，但如今就算真的找到了對的人，她也不會輕易再向大眾公開戀情，「因為以前分享過了，我沒有覺得得到很多祝福，越分享他們就越找一個不祝福你的方法。」

主持人鄧萃雯也附和她，坦言很多簡單的事都會被大眾搞得很複雜，張柏芝更表示，之後就算被發現了，她也一輩子不會分享，節目播出後，張柏芝立刻登上微博熱搜，受到網友熱烈討論，不少人都直言欣賞張柏芝的真性情，「我很喜歡張柏芝，敢愛敢恨」、「支持姐姐，希望姐姐永遠幸福快樂」。

張柏芝罕見談到自己的感情觀。（圖／翻攝自微博綜藝微博）

然而也有許多網友質疑張柏芝的說法，表示她上一段公開的戀情就是謝霆鋒，「其他前任不知道，可第一次和謝霆鋒公開的時候，他是王菲的男朋友，要怎麼祝福？第二次公開的時候不都是祝福的，一堆真愛的感嘆」，認為張柏芝的說法有矛盾，無法讓人苟同。