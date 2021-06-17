本土疫情不斷延燒，台灣面臨疫苗荒，民眾也開始擔心會否成為國際「疫苗孤兒」。民眾黨立委高虹安指出，以色列、歐盟等國皆擬推出疫苗護照等相關措施，外媒也點名台灣若施打疫苗腳步再不加快，恐在經濟與政治層面遭到孤立。高感嘆：「當世界其他國家逐漸恢復正常運轉，台灣的時鐘彷彿被調慢了一年。」強調要想跟上世界，政府與民間都仍需努力。

高虹安昨日（16）在臉書發文質疑：「各國推進疫苗護照，台灣何時跟上世界？」高指出，繼以色列於2月21日率先推出「疫苗護照」（vaccine passport）後，歐洲議會也決議推出「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU Digital COVID Certificate）；7月1日將開始施行的歐盟新冠肺炎證明，只要是打過2劑受歐盟藥監局（EMA）認證疫苗的人，都能持該證明在歐盟以及申根簽證國境內自由旅行並免除額外限制，包括移動期間不必接受隔離與任何篩檢，而目前歐盟批准認證的疫苗，僅有輝瑞BNT、莫德納、AZ 和嬌生等四家；位處亞洲的韓國，也在13日宣布7月1日起，將針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施，適用於包括歐盟認證的四種疫苗及兩款大陸疫苗科興和國藥的接種者。

高虹安進一步指出，美國《紐約時報》1月曾引述新加坡傳染病專家的說法：「如果沒有疫苗的持久免疫效果，台灣人能再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」紐時更認為當世界各國逐步施打疫苗、放鬆防線，台灣恐因此在經濟與政治層面遭受孤立。《BBC中文網》4月的報導指出，各地的疫苗證明目前仍沒有統一的標凖，「未來哪種疫苗能獲得承認、如何讓各地邊境人員辨識不同地區的疫苗護照、如何確保不會偽造」等，都將是具體執行中待克服的問題。

面對台灣現況，高虹安坦言：「當世界其他國家逐漸恢復正常運轉，台灣的時鐘彷彿被調慢了一年，還在起起伏伏、不知何時能確定趨緩並解封的疫情挑戰中掙扎。」高呼籲，台灣要跟上世界，無論是政府或民間還有很多事情要更加努力。