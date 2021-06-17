台北1名酒店女公關小芳（化名）2018年遭男客人酒醉後企圖在包廂內指侵她，她的內褲當場被扯破大洞，事後大腿多處瘀青，並自稱下體有撕裂傷，決定提告；男客人隔天酒醒後雖傳訊息道歉並願意賠償，她則氣炸回應「抱歉？害我下面撕裂傷還流血」，法院依性侵未遂判男子2年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳2018年10月某日在北市中山區某間酒店工作，期間被1名男子包出場至另1間酒店，隔日凌晨2點時，對方竟趁著包廂內沒人時，強行拉扯她的內褲企圖指侵，最後她大喊「我沒有提供性服務」並按服務鈴，對方才遭酒店少爺阻止，她事後發現內褲重要部位遭扯破大洞，憤怒決定提告。

小芳事後驗傷指出，她右大腿外側瘀青、前頸胸處、左會陰大腿交接處、右大腿內側中段均有挫傷，而對方男子知道事情鬧大後，在隔天傳簡訊向她賠罪「我喝比較多，要說聲抱歉」並願意賠錢，但她則回應「抱歉？害我下面撕裂傷還流血」堅決提告；不過男子在法庭上還否認犯行，稱小芳當天已先離開。

小芳在法庭上表示，男子當天想強行脫她的內褲「用手來硬的」，當時感覺到對方的手指有插入2、3次，因此陰道口會痛。法院綜合當時在場的酒店少爺證詞、小芳驗傷報告，認定小芳無挾怨報復可能性，判男子性侵未遂犯行明確，判刑2年2月，還可上訴。