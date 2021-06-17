苗栗縣公館國中老師呂佳玲，透過英語閱讀提升學生外語閱讀能力，用詩歌、故事、繪本、戲劇及專題報告等引起學生英語閱讀的興趣，再整合英語數位閱讀與線上學習資源，提升學生的英語與資訊能力，以跨域、跨國界方式營造全方位閱讀氛圍。她獲得教育部閱讀推手獎。

為鼓勵國民中小學深耕閱讀教育，今年教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選，計評選出40所「閱讀磐石學校」，包括國中組12校、國小組28校，及閱讀推手個人組43人、閱讀推手團體組25組。

高雄市鳳林國中以「閱美」為主題，將閱讀教育結合美感教育，以「讀，人之美」、「讀，境之美」、「讀，群之美」、「讀，藝之美」四大面向，培力學生的品德、感知、遠見與在地關懷，讓學生從文本閱讀進化至生命體驗，更昇華為藝術展現。

新竹縣錦屏國小為偏遠泰雅族部落小學，學校結合校訂課程與泰雅文化元素，以「科學閱讀~Nature」、「藝術閱讀~Art」、「文學閱讀~Literature」、「文史閱讀~Origin」為主軸，發展「生活化、在地化、情境化」的NALO閱讀課程，達成「樂讀~培養閱讀樂趣，好讀~學習讀好一本書，悅讀~探究與終身學習」的目標。

閱讀推手個人組部分，苗栗縣公館國中呂佳玲老師從90學年度起開始推動圖書館好書閱讀、英語魔法ABC每日一句閱讀等活動，並積極充實圖書館館藏，持續購置大量英語與其他領域圖書，主動邀請清華大學圖書資訊社師生到校建置圖書數位化資源。

閱讀推手團體組方面，彰化縣大同國小范特喜故事志工團以家長團隊為主，用「FUN趣味化」、「ALL全方位」、「NEAR貼近生活」的學習為起點，透過企業化經營思維，發揮團隊夥伴的亮點與優勢，激發學生與家長的閱讀興趣，建立閱讀自信，共創親師生三贏的閱讀場景。