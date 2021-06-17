國防部今天公告最新決標案。取自政府電子採購網

國防部今天公告最新決標案。取自政府電子採購網

國防部公布台美軍售決標案，其中「飛彈乙批」，應是指岸置魚叉飛彈，海軍建案正式名稱為「魚叉飛彈海岸防衛系統」，以「海岸防衛」一詞 ，即是強調魚叉飛彈用於守勢防衛作戰之意。

岸置魚叉飛彈是車載型，機動性強，到處都可躲，打了就跑，射程200公里，比雄風飛彈還遠，飛彈與車體合一，機動性也比雄風飛彈強，性能也較可靠。

軍方官員說，岸置魚叉飛彈於2022、2023年交貨後，海軍的海鋒大隊將改編成海軍岸置飛彈指揮部，指揮官為少將編階。由於1個中隊配置32枚魚叉飛彈，預估將新設10至12個中隊。

海軍海鋒大隊現有的岸置雄風飛彈，在本島設有多個固定陣地，另也將部署一個中隊在澎湖，至於東引是否也部署1個中隊，尚難決定，因東引距大陸近，部署美製飛彈相當敏感，軍方不願談論。

至於「遠程精準火力打擊系統」購案合約，指的應就是11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），未來將部署於北部的陸軍六軍團21砲指部，擔任軍團特種飛彈及長程精準打擊火箭任務。