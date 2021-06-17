交通裁決處指出，駕駛人聽到救護車、消防車或警備車等執行勤務緊急車輛的警號，應避開至右邊路側或相鄰車道，不得在後跟隨急駛、併駛或超越。（交通局提供）

近期熱播的電視劇「火神的眼淚」，描述消防人員救災情況，劇中有救護車與未禮讓的車輛發生碰撞的情節，引起大眾熱議；新北市交通事件裁決處統計，未禮讓消防車、救護車或警備車的違規件數逐年增加，去年相較前年暴增2倍多，案件達21件，違者將被處3600元罰鍰，並吊銷駕照。

裁決處統計，新北市未避(禮)讓消防車、救護車或警備車的違規件數逐年增加，2018年6件、2019年9件、2020年暴增至21件，而今年截至4月已有2件違規。裁決處表示，依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定得處罰鍰3600元，並且吊銷駕照，若致人受傷或死亡，最高可處9萬罰鍰。

交通局指出，疫情嚴峻，救護車載送病患頻繁，經常穿梭大街小巷；日前有駕駛人開車行經路口因未避讓救護車，遭員警當場舉發，駕駛人不服提出申訴，但法院認為民眾已聽聞救護車警號，仍冒然穿越路口，明顯有「不立即避讓」的違規事實，判處須繳納3600元罰鍰，並吊銷駕照。

裁決處處長李忠台表示，當駕駛人聽到救護車、消防車或警備車等執行勤務緊急車輛的警號，應避開至右邊路側或相鄰車道，不得在後跟隨急駛、併駛或超越；當救護車或消防車等執行勤務緊急車輛行經交岔路口時，若車輛已進入路口，應駛離至不妨害救護車行進動線的地點，而未進入路口車輛則應減速暫停，不得搶快，妨礙救災。