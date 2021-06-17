全台疫苗供不應求，海巡署傳出官員搶打第一線疫苗事件，有人在「靠北海巡隊」爆料說，中部分署獲配543位疫苗施打人數，署本部的人、各科室的人施打等人施打，就是沒半支給海巡隊人施打。爆料者批「到底誰才是第一線人員？誰才是真正接觸民眾、大陸漁民和外籍船員的人？」

爆料者在「靠北海巡隊」表示，台中海巡隊5月21日彙整名單交予中部分署， 6月14日中部分署獲配543位疫苗施打人數，除了一線岸巡人員，有署本部的人施打、有各科室的人施打還有巡防區的人施打，就是沒有半支給海巡隊基層人施打。

爆料者批「到底誰才是第一線人員？誰才是真正接觸民眾、大陸漁民和外籍船員的人？」台中海巡隊的基層同仁還要自己去外面醫院排隊施打疫苗。

海巡署艦隊分署表示，台中海巡隊與中部地區機動海巡隊原已向中部衛生單位申請施打疫苗，衛生單位考量海巡單位眾多，希望統一申請， 10日上午協調中部分署代向衛生單位申請疫苗接種，11日傳送申請名冊，中部分署於同日將需求名單併入已於4日申請名冊，再向衛生單位協調更換為907人。

海巡署艦隊分署指出，衛生單位依照名冊順序於14日核定第一批疫苗接種名冊為543劑，因獲配數無法滿足轄內單位所需，15日再次函請衛生單位爭取第二批接種疫苗名冊，已再次包含台中海巡隊及中部機動海巡隊所有同仁；另為爭取疫苗施打時效，中部分署已主動協調當地醫院同意，並自18日起至25日，海巡隊未施打疫苗264位同仁，均可安排施打疫苗。