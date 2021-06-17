美國聯準會將升息時間表提前至2023年，隔夜美股三大指數全面收黑，受此打擊，香港股市繼前二日累計下挫逾400點後，周四開盤再跌近200點，但隨即一路拉升，目前恆生指數回到平盤附近。國企股目前微跌0.4%。

聯準會周三會後宣布基準利率和貨幣政策維持不變，但大幅調升今年總體PCE通膨預測至3.4%，且根據其決策官員的預測「點陣圖」，該央行將疫情爆發以來的首度升息時間從2024年提前到2023年，預估在2023年將升息兩次，各為25基點。

不過，聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，對「點陣圖」應該「抱持高度保留態度」，不須過度解讀，因為它不是一個很好的利率走勢預測工具。他並表示，升息是很久以後的事。受此談話提振，美股從盤中低點反彈。

恆生科技指數開低0.7%，但目前已回到平盤之上。騰訊目前跌0.3%，美團開低1.3%，目前上漲0.3%。

路透社報導，消息人士透露中國政府針對規模高達1200億美元的課外輔導產業，將公布比預期更為嚴格的新規定，教育股應聲倒地，新東方重挫近11%，天立教育崩跌15%，新東方在線跌5%。消息人士表示，相關新規最快下周公布，並於7月上路。

比亞迪將分拆比亞迪半導體，並推動這家子公司到深圳創業板掛牌的計畫。受此激勵，比亞迪股價大漲近6%。

SOHO中國飆升21.6%，稍早前一度漲逾25%。該公司獲美國私募股權投資公司百仕通（Blackstone）提出每股5港元的收購要約，較停牌前收盤價3.8港元溢價31.58%。