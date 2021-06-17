造紙族群受惠市場需求及原物料行情拉抬，2021年營運基本面良好，類股指數5月中以來半個月飆漲近53％，8日觸及533.47點新高後拉回修正。今（17）日在多頭重新點火下回穩上攻，最高勁揚4.01％至491.76點，早盤維持逾1.5％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，永豐餘(1907)放量勁揚5.35％至46.3元、旗下林漿紙大廠華紙(1905)勁揚5.36％至28.5元，早盤雙雙維持逾2％漲勢。工紙大廠榮成(1909)上漲2.52％至26.4元、旗下代銷的寶隆(1905)則勁揚4.22％至21元，早盤分別維持近1％、逾1％漲幅。

正隆(1904)同步走高3.42％至45.35元，早盤維持逾0.5％漲幅。士紙(1903)則開高穩揚2.33％至57.2元，早盤維持逾1％漲幅。

由於全球經濟活動復甦、國內新冠肺炎疫情升溫，推升市場對工紙紙箱及家紙等紙品需求，加上國際原物料漲勢未歇，造紙業者為反應成本壓力而調漲產品價格，亦推升營運成長動能。使造紙股2021年5月營收表現紛紛報喜，營運後市展望佳。

永豐餘5月自結合併營收創77.63億元新高，月增5.98％、年增39.94％，累計前5月合併營收364.03億元、年增達29.89％，續創同期新高。華紙5月自結合併營收19.2億元，月減0.87％、年增35.22％。累計前5月合併營收93.35億元、年增22.48％，雙創同期次高。

榮成5月自結合併營收創52.12億元次高，月增36.68％、年增60.98％，營益率雙升至7.94％，帶動歸屬母公司稅前淨利3.13億元，月增達96.95％、較去年同期大幅轉盈，稅前每股盈餘（EPS）0.24元，雙創近35月高點。

合計榮成前5月自結合併營收201.78億元、年增達54.08％，改寫同期次高，營益率自3.14％跳增至8.64％，帶動歸屬母公司稅前淨利11.11億元、稅前每股盈餘0.87元，較去年同期大幅轉盈，雙創同期次高。

正隆5月自結合併營收39.29億元，月增5.63％、年增38.14％，改寫同期新高。累計前5月合併營收179.37億元、年增達8.8％，續創同期次高。

士紙受惠出售營建房地收入挹注，5月自結合併營收0.72億元，月增達4.28倍、年增近4.32倍，累計前5月合併營收2.16億元、年增達2.19倍，創近7年同期高點。