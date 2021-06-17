2021年亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)，包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，均將以全線上(Online)方式如期在7月21~25日舉行，不過，現場實體展將延至今年11月4~7日在台北南港展覽館二館舉辦。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會邀請了許多位國際重磅講者，暢談「疫後生技新時代」，談一談施打疫苗後，接下來要做什麼，希望為台灣未來施打疫苗後要怎麼做，能夠做好布署。

今年亞洲生技大會邀請了許多位國際重磅講者，暢談「疫後生技新時代」，包括有「生醫愛迪生」之稱的美國麻省理工學院(MIT)教授及發明創業家，同時也是莫德納(Moderna)疫苗公司共同創辦人 羅伯特.蘭格(Robert Langer) ，將以「突破性科技創造與落實」為題現身說法。

今年同樣熱議的「全球抗疫」專題，更邀請俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝(Chunhuei Chi)分析全球防疫現況，以色列衛生部國際司司長薩羅門Asher Yeshaihu Salmon 分享以色列全民防疫與疫苗施打的策略與經驗，從不同面向與角度，分享生技行業在疫情之後的發展新做法。

李鍾熙說，疫情中生技更要挺身而出，危難中生技更須緊密合作，雖然因疫情今年亞洲生技大會改採「全線上」活動形式，但透過線上論壇及互動展覽平台，各國與會者可進行一對一即時對談、電子名片資訊閱覽，線上展覽更包含視訊、通話及留言功能，在數位時代中，提供無國界線上商機拓展。

今年亞洲生技大會將邁入第三年，國際合作更進一步具體化，目前已有來自美、加、英、法、德、瑞、芬蘭、荷蘭、比利時、澳洲、巴西、大國、日、韓、星、菲、港等17個國家地區報名，另外也有歐美亞澳500餘家廠商參與線上展覽與公司展望說明會，盛況可期。