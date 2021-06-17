《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:092021/06/17 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，美國聯準會(Fed)有意於2023年底前預計升息2次，激勵美元走強，而令盤中油價呈壓下跌，但其跌幅因美國原油庫存減少而受到趨緩；周四(6/17)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.64美元，報每桶71.51美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.74美元，報每桶73.65美元。(商品行情網) 《產業分析》疫情打亂傳統淡旺季 石化業Q3有雜音 《產業》生技展線上如期舉辦 研討後疫苗防疫策略 #報每桶 #下跌 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》庫存降 倫敦原油觸近2年新高 09:442021/06/17 財經 《電腦設備》艾訊攜手西克 強化機器視覺解決方案 10:182021/06/17 財經 《基金》5月基金定期定期扣款強強滾 8檔月扣金額上億元 08:192021/06/17 財經 《盤後解析》電子乍醒＋航運續猛 台股擺尾收最高 14:332021/06/17 財經 《類股》鞍鋼短期調節 中鋼率鋼鐵股挺身 10:182021/06/17 財經 《商情》黃金亞洲電子盤重挫 11:092021/06/17 財經 台股吸金怪獸 長榮爆百萬張巨量 04:102021/06/17 財經焦點 《商情》多頭平倉 豆油觸跌停 10:352021/06/17 財經 《國際產業》韓國浦項鋼鐵 Q2營利可望創新高 12:512021/06/17 財經 CES展 明年恢復實體舉辦 04:102021/06/17 財經要聞 《類股》海內外市場回溫 工具機笑納訂單 14:332021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 打疫苗猝死保險能不能賠？業者1句突破盲腸 - 財經 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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