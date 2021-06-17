據了解，美國聯準會(Fed)有意於2023年底前預計升息2次，激勵美元走強，而令盤中油價呈壓下跌，但其跌幅因美國原油庫存減少而受到趨緩；周四(6/17)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.64美元，報每桶71.51美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.74美元，報每桶73.65美元。(商品行情網)

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