設備代工及備品廠京鼎(3413)4及5月營收總合為20.31億元，達第一季營收新高的26.97億元的75.3%；先前公司表示因疫情停工影響6月營收僅約2~3%，法人預期，第2季營收可望較第1季再成長，續創單季營收新高。

受惠於半導體及面板設備出貨持續暢旺，京鼎第1季營收達26.97億元新高，季增6%，年增29.2%。半導體及面板設備為京鼎主力產品，第1季貢獻24.21億元營收，營收比重達90%；自動化設備與能源設備營收比重分別約5%。

展望第2季營運，京鼎預期，第2季自動化設備銷售可能較第1季減少，不過，半導體及面板設備出貨依然暢旺，將可望帶動整體第2季營收較第1季再成長。

京鼎去年營運創新高，今年持續受惠半導體前段設備需求持續成長，將擴大現有客戶規模，並擴展台灣及中國大陸半導體自動化設備市場。此外，京鼎竹南二廠預計2022年投入製程設備與備品耗材生產。

法人認為，京鼎持續受惠半導體大廠持續擴大資本支出，美系半導體設備龍頭展望樂觀，京鼎在其CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高，並陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，今年貢獻將加溫。加上在備品、自動化設備布局效益持續顯現，預期今年營收可成長達兩位數，突破百億元，創下歷年新高，且獲利也將比去年再度攀高。

京鼎的苗栗竹南廠，日前有6名外籍員工確診，公司已完成全員快篩作業，10日順利復工，初估本次事件將影響6月產量約2~3%。京鼎台灣廠主要供應備品，目前公司整體訂單面並無變化，已與客戶達成共識，將在第三季追回產能，預估對公司全年財務、業務無重大影響。