高雄一名20歲女子小茹（化名）前年底到KTV參加友人生日PARTY，本來開開心心的，沒想到上完廁所突遭同行一名年紀足以當他爸爸的大叔，伸手強摸下體，摸完還誇讚「妳的毛好可愛」，嚇得她離開包廂後，躲到KTV大廳角落哭泣，同行友人見狀詢間，才知小茹遭猥褻，隨即陪同到警局報案。色男挨告後竟辯稱，離婚後又遭女友背叛，自此對女友沒「性趣」，但法官不信，仍對他依強制猥褻罪判刑8月。

這起猥褻案發生在2019年12月22日晚上，當天小茹應邀到高雄三民區某KTV參加友人生日PARTY，歡唱的人有的認識、有的不認識，小茹唱到一半去上廁所，結束後在門口遇到同行不認識的年逾5旬大叔，對方先問她工作上的事，然後突然將她推回廁所強摸私密處，還誇小茹：「妳的毛好可愛」。

小茹受到驚嚇，又推不開大叔，直到有人敲門大叔才收手，小茹則趁機逃離廁所，返回包廂後，立即拿著包包離開，友人見狀追出，見她躲在KTV大廳角落哭泣，經詢問，小茹才說出自己在廁所遭大叔強摸下體，友人隨即陪她到報警報案。

高雄地院審理時，色大叔辯稱，自己結過一次婚，育有2名孩子，離婚後交往1個女友，但交往9年後就因為遭背叛分手，3年前就對女生沒性趣，並加入同性戀圈子，但法官不採信他的說詞，加上同行友人作證指稱，事後收到大叔傳來訊息說對小茹感到抱歉，由於侵犯小茹事證明確，遂依強制猥褻罪判他8月徒刑，可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110