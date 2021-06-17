大陸國家發改委17日頒布「要商品和服務價格指數行為管理辦法」，強調推動包括大宗商品在內的重要商品價格合理形成。發改委同日也重申，目前部分大宗商品價格有所回落，會密切觀察價格變化。

華爾街見聞報導，發改委17日表示，經過一系列措施後，包括鐵礦砂、鋼材、銅等商品價格出現了不同程度回落，接下來將密切監測市場和價格變化，加大期現貨市場監管力度，提升價格調控能力和水平，保障民生商品市場供應和價格基本穩定。

發改委強調，今後一段時間將適時多批次投放銅、鋁、鋅國家儲備，促進價格回歸合理區間。發改委也稱，嚴禁以任何名義任何方式新增鋼鐵冶煉產能，繼續對鋼鐵產能違法違規行為保持「零容忍」高壓態度。

發改委17日公布「要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）」，該法將在8月1日施行。發改委稱，這有利於促進包括大宗商品在內的重要商品和服務市場價格的合理形成，推動中國價格指數市場健康發展。