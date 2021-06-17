全球網路資安領導廠商趨勢科技憑著業界最全面的風險分析，提供完整的使用者身分與裝置安全狀況可視性，為客戶提供實現「零信任」（Zero Trust）資安的重要關鍵。

根據Forrester指出，零信任網路存取（Zero Trust Network Access，簡稱ZTNA）是疫情時代最重要的資安技術。這項技術可讓使用者稍稍擺脫過時VPN技術的束縛，同時促使企業機構重新思考今日及未來的資安（及網路）部署方式。

今日，人們會從各種位置、使用各種裝置連上企業雲端資料庫或Saas應用程式，企業再也無法假設預先通過驗證或信任的裝置與使用者身分就是安全的，因此「零信任」是強化關鍵資料與關鍵系統安全的重要策略，尤其在面對混雜又經常變動的工作場合，相較傳統資安架構，這是一種更先進、更靈活、也更有效的資安方法。

只不過，目前市場相當混亂，當企業在決定是否該信任或授予存取權限時，不是缺少適當的背景資訊，就是「零信任」解決方案並無法讓企業完整掌握風險。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，多年來，廠商一直宣稱提供零信任解決方案，但任意冠上『零信任』標誌的解決方案卻並未徹底認識如何衡量所謂的信任。趨勢科技藉由完整的XDR與電子郵件風險可視性，獨家提供使用者身分與裝置安全狀況的重要分析，而這正是零信任策略的成功基礎。

趨勢科技的零信任策略，關鍵就在於Trend Micro Vision One所具備的能力，它提供超越一般XDR的分析，廣泛涵蓋電子郵件、雲端、網路及SaaS應用程式，並提供了持續的資安狀態評估與完整分析，提供資安團隊作為決策參考。