年約40歲的男子侯凱允曾騙誘男高中生當裸體模特兒，藉口了解生殖器「勃起角度最大值」為由性侵男高中生得逞，遭到起訴。他還被控今年1月以同樣手法分別對另2名成年男子打手槍，涉嫌強制猥褻，但因2男明確拒絕後，侯男就停手，台北地檢署認為他未違反2男意願，這次處分不起訴。

2男指控，今年1月間在網咖先後被侯男搭訕，侯男自稱是美術系學生，要尋找裸模，畫作完成後會給予5萬元酬勞，他們信以為真，跟著回到侯男的大安區住處。侯男先要求他們脫光檢驗身材，之後更稱要觀察生殖器的勃起狀態，進而對他們打手槍，讓他們感到很不舒服，因此提告強制猥褻。

檢察官調查發現，侯男提議幫忙打手槍協助勃起，2男一開始並未反對，但做到一半覺得不妥、心裡感覺不對勁，明確表示拒絕後，侯男也馬上停手，儘管侯男一直盧2男不要離開，希望繼續進行，但2男沒有同意，侯男也無更進一步行為。

檢察官認為，就算2男最初「勉為同意」讓侯男打手槍，也不能認定侯男有違反2男意願強制猥褻，因此依罪嫌不足處分不起訴。

侯男已不是第一次被告，他去年1月在某捷運站外搭訕1名17歲男高中生，以同樣話術邀當裸模，卻帶男高中生到公廁及家中口交、手淫、肛交得逞；侯男還曾在網路上假扮巨乳美女約砲，待男網友前來赴約，再藉口先幫女方「驗貨」，與男網友發生性關係，去年遭依強制性交罪嫌起訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。