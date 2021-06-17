全國防疫三級警戒已逾一個月，疫情對健身產業的從業人員以及中、小型運動工作室業者造成極大衝擊與挑戰，日前更發生連鎖健身房進行視訊教學，遭警方認定群聚而被開罰，業者認為與其轉型視訊教學，建議採取預約制且完成疫苗接種的學員，在空間區隔和人流配置前提下，研擬適度開放一定人數進入健身房，讓健身產業不至於被壓垮。

民眾黨立委邱臣遠今與True Yoga全真概念健康事業股份有限公司執行董事特助張芸晴、財務經理楊凱婷、健骨頭Healthy Bone創辦人蔡馥豪以及FORGE打鐵健身創辦人暨執行長呂宇晟召開線上記者會，除反應業界普遍困境外，更呼籲教育部體育署針對相關紓困內容可以滾動調整，以符合業界真實情況。

楊凱婷指出，疫情停業一個月，幾乎是直接斬斷現金流，累計的損失一億元以上。呂宇晟則說，以打鐵健身為例，8間分店損失將近800萬元，對於一些選在4、5月開業的健身產業創業者，因疫情關係直接無法營運，「開店不成還要背上高額貸款」的情況。

針對政府提出的紓困措施，有業者抱怨，6月7日申請至今已經十天仍毫無下文，詢問配合銀行是否有相關紓困方案，得到的回應都是目前都在開會的狀態，業者希望相關單為能加速審核跟撥款，讓產業在此困難時點上獲得即時的支援。

蔡馥豪則建議，中、小型健身房空間小、員工少，且不會接受非預約制的客戶，相關單位應針對在室內空間少於一定人數，且採提前預約制下、完成疫苗接種的學員以及在空間區隔和人流配置下研議開放的可行性，「讓產業不至於被壓垮。」

邱臣遠表示，有關健身業者困境與建議，日前已提出紓困預算主決議，進一步要求指揮中心協同中央及地方主管機關，針對防疫規定的裁罰標準，在一周內進行盤點，並評估業者建議的可行性。同時，政府相關紓困方案，應從速、從寬、從優認定，協助業者度過疫情難關。