大陸女星迪麗熱巴出道後人氣扶搖直上，不僅外型精緻亮麗，演技也相當自然，非常具有觀眾緣，如今已是一線女星，也因此有許多戲約上門，其中，人氣古裝劇《長歌行》敲定由迪麗熱巴搭檔吳磊主演，據悉該劇選角嚴格，每個角色都有多名備選演員，唯獨女主角沒有，導演一眼認定迪麗熱巴就是不二人選，完全不接受其他選擇，至於理由，讓迪麗熱巴聽了也覺得驚訝。

夯劇《長歌行》改編自夏達所作的同名漫畫，內容講述太子李建成庶出的女兒李長歌，在內廷生變後僥倖逃出，李長歌為隱瞞身分男扮女裝，原本只想著復仇的她，親身經歷了亂世，才逐漸領會「仁者無敵」的道理，最終內心成長並強大起來，完全放下了個人恩怨。

《長歌行》導演認定必須是迪麗熱巴出演女主角，就因她跟李長歌同樣右眼下有顆痣。(取材自電視劇長歌行微博、嘉行迪麗熱巴微博)

導演籌拍《長歌行》時，徹底地閱讀漫畫原著與故事，陸媒報導，之所以堅持要迪麗熱巴出演，是因為迪麗熱巴跟原著畫的李長歌在外型上有一個完全吻合的地方，就是眼角下有顆痣，導演解釋這顆痣很重要，是李長歌與漠北舅侄相認的關鍵，而迪麗熱巴天生就有這顆痣，位置完全一樣。

原著中的李長歌，這顆痣跟母親完全一模一樣，都在右眼下，當年她的母親身處戰場，被李世民從突厥亂軍中救出，除了自己是回紇人外，其他記憶一概喪失，因此女兒也不知媽媽娘家的事情，直到李長歌多年後到了漠北，就因為這顆痣，跟親人重聚，而迪麗熱巴不但有著一樣的痣，新疆出身的她，也有著相符的異國臉孔，因此導演說什麼都不願放過，堅持要她出演女主角。