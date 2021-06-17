疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場工作機會，勞動部彙集了民眾意見及各方建議，將於110年6月18日正式公告，針對「安心即時上工計畫」進行鬆綁，包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，協助勞工朋友度過疫情難關。

首先，參加計畫的人由原本限定於申請登記日前1年內，有勞保或就保投保紀錄，改為不限投保資格，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。其次，原規定每人每月最高工時80小時，每人最長補助6個月，修改為到明年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。亦即曾經申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。

第三，對於地方政府的防疫需求，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月新臺幣2千元，依實際上工時數按比例核給。第四、為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。各地就業中心或就業站為符合指揮中心規定，現場門口外就會分流引導民眾等候，發展署呼籲非必要請不要到就業中心現場，既可避免群聚風險，又能節省現場等待排隊時間，在家動動手指就可以申請哦！

勞動部考量疫情對於就業市場的衝擊，持續請地方政府開發職缺供民眾上工，為顧及勞工上工安全，也訂定了「安心即時上工計畫—用人單位及進用人員工作管理疫情防護指引」，提供給各用人單位，以便在民眾上工前給予足夠的衛教和防護措施，並同步落實上工安全。希望安心即時上工計畫能陪伴有需要的勞工朋友，共同度過疫情的衝擊。