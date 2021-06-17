七大工業國集團（G7）峰會落幕，會後發表的公報多處針對中國，亞太和平研究基金會執行長董立文認為，這次G7峰會結果是過去兩年來歐洲對中政策轉向的結果，也是未來抗中的開始，從擁抱轉向對抗的過程。

美國總統拜登9日離開華府赴歐州訪問，並參加G7會議與歐洲聯盟、北大西洋公約組織（NATO）夥伴高峰會議，最後在瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普丁。國策研究院今天舉辦「G7、NATO、美俄峰會與台灣戰略定位」視訊座談會。

董立文說，G7公報最重要之處是在美國的呼籲下，G7國家統一腳步，重新確立國際規範與民主自由原則，釐清未來全球議題的內容、方向與路徑圖。

董立文又說，G7國家與中國關係可以區分為合作、競爭與對抗三個層面；歐洲國家有自己獨立的外交政策，不會完全受美國或中國的影響；G7峰會有新的動能來進行聯合且具體的行動。

董立文觀察中共針對G7公報的反應發現兩項特徵：一是中共官方裝作若無其事，根本不希望中國人民知道這件事情。G7國家公報無論怎麼看，都是外交大事，但中共只用駐英使館回應，顯然想大事化小、小事化無。二是中共對歐洲國家對中政策的轉向，以及美國結合歐洲對抗中國的問題，其實看得非常透徹與悲觀。

董立文強調，這次G7峰會結果是過去兩年來歐洲對中政策轉向的結果，也是未來抗中的開始，從擁抱轉向對抗的過程。當然，歐洲與中國的關係是全方位的，在不同議題上，歐洲各國會有不同的做法，但對比過去，整體而言，歐洲與中國合作的作為與聲音已經大幅縮小；競爭與對抗的作為與聲音大幅增加。