台南市15日起開放85歲以上高齡長者接種AZ疫苗，全市迄已施打1萬6076人次，今將再獲中央撥配台南市3萬1700劑疫苗，將依照各區回報疫苗接種缺額人數，以公平、公正原則分配疫苗數量，希望讓高風險對象都能接種疫苗，台南市長黃偉哲也強調，「打疫苗不是在打仗」，不是求快，重要的是求穩求好，民眾感覺安全最重要。

台南市開放高齡長者施打AZ疫苗邁入第3天，目前已開設158個專責接種站，中央配撥5.6萬劑疫苗接種達成率近7成。

黃偉哲今日上午至東區復興國中關心身障朋友接種疫苗狀況，他說，台南施打能量1天可超過1萬人次，如果將來有更大量疫苗抵達，要開更大的施打量能，但他也強調，「打疫苗不是在打仗」，不是求快，重要的是求穩求好，民眾感覺安全最重要。

台南市長黃偉哲表示，估計3萬劑3天內就可以打完，以現在施打能量來講，昨天就打了1萬4300多人，如果將來有更大量疫苗抵達，就會開更大量的量能施打，是沒有問題，務必讓85歲以上長者都能施打疫苗，達到防疫成效。

衛生局表示，今天將獲中央撥配3.17萬劑AZ疫苗，會依各區第一至五類及第六類第一階段（75歲以上持有重大傷病卡或原民身分者）對象回報疫苗接種缺額人數。

衛生局提醒，疫苗施打後建議休息30分鐘再離開，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨年齡增加而減少，通常輕微並在數天內消失。

如出現發燒（≧38℃）持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀者，應立即就醫。