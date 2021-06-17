台灣微軟與代工廠英業達今天宣布簽署合作備忘錄，攜手打造全新5G智慧工廠架構，透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生網路解決方案Affirmed Networks，以企業專網解決方案建立代工廠升級新典範。

英業達董事長卓桐華表示，希望雙方合作不只可使英業達改善製程的學習曲線及效率，同時也能樹立產業標竿，進一步協助其他製造大廠建造智慧工廠，開創全新的5G智能時代。

英業達透過微軟 5G 專網並採用 Azure 雲端運算，整合軟體虛擬化技術以及開放式硬體概念，建構全球首創完全虛擬化、基於 Open-RAN 的 5G 獨立組網企業網。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

在此次英業達與微軟合作的Inventec Smart Factory IoT + 5G平台建置計畫中，英業達運用微軟5G 專網解決方案及Metaswitch產品等雲核網技術，搭配微軟Azure Stack Edge、微軟Azure雲端服務與物聯網技術，開發並建置工業製造自動化、能源管理分身等數位分身平台，以強化及加速英業達產品研發與創新，進一步開發與整合微軟雲端服務。

另外將透過Microsoft Enterprise Skills Initiative訓練課程，協助英業達強化微軟雲端服務相關技能，取得相關微軟認證，藉此提升英業達人才專長，加速執行Inventec Smart Factory IoT + 5G平台建置計畫。（編輯：趙蔚蘭）1100617