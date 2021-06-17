本月15日正式開放85歲以上的長者施打AZ疫苗，但截至目前為止已有13例接種後過世，雖尚未釐清死因，但仍引發民眾擔憂。聽聞此，駐美華府特派記者倪嘉徽今(17日)發文，透露自己問了朋友父親去打疫苗時有沒有被問用藥和病史，對方回答接種疫苗時會使用健保卡，所以沒特別詢問，讓她聽了後有些憂心點出問題。

TVBS駐美國記者倪嘉徽稍早發文說，這兩天看到很多台灣媒體推播有人接種AZ疫苗後不幸過世，雖然死因還不確定，但她好奇台灣接種疫苗前，工作人員是否會問清楚病史與用藥？而她有朋友的父親昨天剛去打疫苗，便詢問朋友此事，對方說因為打疫苗要插健保卡，卡片裡都會有資料，所以沒特別詢問。

倪嘉徽發文。（圖／翻攝自TVBS 美國特派員 倪嘉徽臉書）

倪嘉徽又說，聽到這件事，令她好奇台灣對疫苗的衛教資訊是否足夠？重要的是什麼族群能打疫苗、什麼族群不適合打，而這一點是否每個接種的人都清楚，「不然花時間預約最後發現不適合打，也是白忙」。5月底她也發文分享，美國剛開始能打疫苗的時候也有很多問題，除了數量不多，也有預約系統不好的問題，最近打疫苗變的方便，「我選擇去會議中心打，空間大也不必擔心人多的問題」。

倪嘉徽勉勵大家保持長期抗戰的心理準備。（圖／翻攝自TVBS 美國特派員 倪嘉徽臉書）

當時，倪嘉徽分享自己接種疫苗的流程，工作人員會先檢查她的QR Code，確認她預約的時間接近才會放她進去，接著就是過關填資料，會問她有沒有過敏或罹患某些疾病，確認身分無誤後才會讓她到打針區，接種之前，工作人員會再次確認關於過敏和疾病的問題，之後給她寫有個人資料、接種疫苗品牌跟序號等的疫苗卡，打完後再請她到間隔超過兩公尺的座位區休息15分鐘，確認身體沒問題才能離開，並預約下次接種時間。

見不少人因為疫苗恐慌，倪嘉徽強調，在能打疫苗前，大家都要盡可能保護自己、家人和社區，減少外出與群聚，就是減少生病的風險，並想想看怎麼幫忙不太會用網路的長輩和弱勢族群，靜心做好長期抗戰的準備，「海外的我們一年多都撐過來了，加油！」

倪嘉徽分享在美國打疫苗流程。（圖／翻攝自TVBS 美國特派員 倪嘉徽臉書）

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