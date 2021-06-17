立法院朝野黨團17日協商紓困4.0預算案，會前，時代力量立委陳椒華（左起）、邱顯智及王婉諭召開記者會，呼籲政府能超量購買疫苗，公開EUA審查紀錄資料，也該給予租屋族相關補助。（劉宗龍攝）

時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

行政院紓困4.0預算經費通過，立院近日也加緊審查紓困特別預算案。時力立委邱顯智、陳椒華、王琬諭等人今日於立院召開記者會表示，疫苗的緊急授權使用(EUA)審查標準不夠透明，將要求成立調閱委員會，調查相關會議記錄。

邱顯智指出，政府總共編列340億採購疫苗，但和國外相比，加拿大人口3千萬卻買了4億劑，澳洲人口和台灣差不多，也買了1億劑。衛福部現在說國外疫苗會買2千萬劑、國產疫苗1千萬劑，但仍是遠遠不夠，希望能夠超量採購，並應盡快尋求國際疫苗大廠合作，試測由國內疫苗廠代工的可能性。

陳椒華說，食藥署對於疫苗EUA標準的審查過程沒有公開，可說是密室決策，以美國FDA為例，不但審查過程即時公開直播，也有記名表決。未來除要求衛福部公開所有審查過程會議資訊外，高端疫苗在7月時即將緊急審查，到時審查會議應直播供全民檢視。

自上月疫情爆發後，許多民眾都居家辦公，導致家用電數增加，近期藍綠兩黨皆呼籲台電暫停實施6月夏季電價費率，王琬諭表示，將會跟進要求，並希望政府能提出補助電費措施。

邱顯智指出，現行的紓困導致有些行業被排除，發放標準也不一，比方說打工族就沒被納入，加上薪資補貼是先發給雇主，若雇主不轉撥或歇業，勞工就領不到錢，行政院還要再調整發放方式。

王婉諭說，台灣租金不斷升高，有許多租屋族群面臨沉重壓力，因此將主張符合「存款新台幣10萬元以下」、「平均每人每月生活費為當地每人每月生活費2倍以下」，就給予租屋族補助。

但有立院資深助理私下表示，時力為租屋族著想值得讚許，但一來公平性受到質疑，二來租金補貼恐是無底洞，最重要的是，這些錢最後還是都進了房東口袋，只肥到很多原本日子就過得不錯的族群，租金補貼是美意，但做法要再更周延。