疫情尚未緩解，許多企業持續居家辦公，金流處理也多仰賴數位管道進行，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行統計，國泰世華企網銀及企網銀App在5月的交易筆數衝出成長近10％的成績。為力挺企業客戶確保防疫期間金流不斷鏈，並減少企業財務人員外出接觸的風險，國泰世華提供多項數位金流服務，包含線上外匯解匯、融資撥款、批次上傳繳稅或費，讓資金流動更為活絡。

5月繳稅季開跑後，因國內疫情升溫，過去許多企業財務人員慣於臨櫃辦理的業務，紛紛尋求轉移到數位或自動化平台進行。而目前已有多達150種稅目和費用都能夠透過國泰世華全球企業網路銀行(簡稱企網銀)進行線上繳款。國泰世華銀行統計，今年5月企網銀及企網銀App交易筆數，較上個月成長近10％，足見疫情加深企業對數位金流服務的依賴。

此外，財政部已於日前宣布延長「綜合所得稅」及「營利事業所得稅」申報期限至6月底，國泰世華銀行指出，尚未繳稅的企業可於財政部網站上重新產製稅單後，使用企網銀App掃描條碼進行繳納，或是將稅單PDF檔上傳企網銀，系統即能自動辨識條碼進行繳納。

疫情期間為與企業共渡難關，國泰世華銀行也於日前宣布，凡是已有國泰世華授信額度的企業客戶，不必用印和提交正本，僅需透過企網銀提出撥款申請，即可將企業所需資金撥轉入戶。