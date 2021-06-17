大陸國家衛健委今通報，中國大陸前一日新增19例確診病例，其中4例來自廣東廣州的本土感染病例，其餘15例為境外輸入。無新增死亡病例，目前累計確診91,511例，其中4,636人死亡。廣東省相隔一日後再出現本土新冠病毒確診個案，4例病例全部來自廣州。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為福建、廣東、雲南各3例，上海2例，北京、江蘇、湖北和四川各1例；另新增24名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有491名患者需留院隔離治療，其中16人為重症病例。