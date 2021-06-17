疫情反覆 廣州再現4例本土病例 11:312021/06/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家衛健委今通報，中國大陸前一日新增19例確診病例，其中4例來自廣東廣州的本土感染病例，其餘15例為境外輸入。圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員在進行核酸檢測工作。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委今通報，中國大陸前一日新增19例確診病例，其中4例來自廣東廣州的本土感染病例，其餘15例為境外輸入。無新增死亡病例，目前累計確診91,511例，其中4,636人死亡。廣東省相隔一日後再出現本土新冠病毒確診個案，4例病例全部來自廣州。 通報顯示，新增的境外輸入病例分別為福建、廣東、雲南各3例，上海2例，北京、江蘇、湖北和四川各1例；另新增24名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有491名患者需留院隔離治療，其中16人為重症病例。 廣東核電廠疑外洩 大陸核安局澄清 妻染疫智商退化只有13歲 夫心碎「病毒真的太狠」 #廣州 #新冠肺炎 #大陸 #廣東 #境外輸入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情延燒 澳盛仍上調台灣經濟成長率 04:102021/06/17 財經要聞 廣州終於＋0 6封閉區解封 04:102021/06/17 產業財經 連4天200例以下 專家籲降級警戒 04:102021/06/17 焦點要聞 《期貨》7月台指期開跌169點 金融持平、電子期開低 09:102021/06/17 財經 疫情下降 名醫卻大嘆：六都只有這裡最令人擔心 01:052021/06/17 政治 IMF總裁喬治艾娃：疫苗是2021年最重要的經濟政策 08:582021/06/17 財經 重症風險大多了 前台大醫曝「給長輩的AZ疫苗懶人包」 00:382021/06/17 生活 全世界最不幸的人是我！讓年輕上班族不爽的十大「疫情爛事」 09:372021/06/17 生活 圖解新冠 指點防疫小小兵 04:102021/06/17 焦點新聞 《國際社會》東京緊急狀態 20日可望降級 10:352021/06/17 財經 國台辦：台胞可搭機赴陸打新冠疫苗 04:102021/06/17 全球財經 兩岸熱門新聞 疫情反覆 廣州再現4例本土病例 - 兩岸 台大教授火速飛上海「迫不及待要打大陸疫苗」 - 兩岸 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 - 兩岸 神舟十二號載人飛船發射升空 - 兩岸 神舟12號載人太空船今上午發射成功 進入預定軌道 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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