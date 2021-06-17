陳筱蕾腦瘤復發，帶著特殊面罩做放射手術治療，自嘲像「德州電鋸殺人狂」。（摘自臉書）

陳筱蕾上面罩、護目鏡、口罩，防護措施做好做滿。（摘自臉書）

《女人我最大》班底陳筱蕾2018年底發現罹患腦瘤，隨即開刀休養，沒想到時隔2年多「腫瘤復發」，15日在臉書發文表示做「速鋒刀」的放射手術治療，但不想佔用醫療資源，取消住院，每天來回醫院做手術療程，許多藝人好友紛紛留言替她打氣。

她疫情前回診發現腫瘤長大3.2公分，由於2年多前開刀手術，歷經12小時，術後在加護病房住3天，根本沒辦法睡，前後在醫院躺了兩個禮拜，回想當時情況，她直言「太苦了」。在經過多方諮詢，決定嘗試做放射手術治療。

雖然疫情期間醫療資源有限，陳筱蕾認為該去的還是得去，但為了「把病床留給需要的人」，所以將原本應住院5天、為期3天的放射治療，改成每天來回醫院，所以出門都戴上面罩、護目鏡、口罩，防護措施做好做滿。

陳筱蕾受訪時透露手術有健保給付，只需負擔醫院基本費用，第一次放射手術結束，剛開始沒感覺，但3、4小時後出現頭暈、想吐症狀，食慾跟睡眠不好，晚上需吞安眠藥才能入睡。

她也分享手術時戴的特殊面罩，需花40分鐘製作，而真正放射治療一次大約10分鐘，需連續治療3天，醫生還提醒她這3天不能變胖或變瘦，擔心面罩會不合，她自嘲戴起面具像「德州電鋸殺人狂」，用正面、樂觀的心情對抗病魔。