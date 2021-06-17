受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）於今年辦理的一系列線上就業博覽會中，緊接著第4場由雲嘉南地區以「儲備好人才，產業供薪讚」為主題，於6月17日至7月22日舉辦為期一個月的線上徵才活動，並提供多元線上服務功能，邀請民眾一同參與，尋找適合自己的工作！

發展署雲嘉南分署表示，本次活動邀請雲嘉南地區求才廠商參與，以製造業為大宗，參與的企業包括「群創光電股份有限公司」、「統一實業股份有限公司」及「奇美食品股份有限公司」等約2,300家企業釋出近20,000個職缺，其中約600個職缺的月薪達4萬元以上，並會持續增加新職缺，讓民眾可以有更多選擇。求職者只要至台灣就業通網站註冊成為會員，完成履歷撰寫，即可線上應徵職缺。

除此之外，網頁中還有多元的求職資訊可供連結參考，例如可從職涯測評專區了解自我就業優勢、從工作百科中參閱各個職業須具備的能力及未來發展；或是從「薪資行情及大專生就業導航網站」理解各行各業的薪資分布情況；以及從求職攻略中掌握求職面試須注意的事項等，都有助於民眾多方評估職場環境及規劃職涯發展。

又恰逢畢業季，發展署開發的台灣就業通也鼓勵青年可以運用網站建置之「Youth職涯就業諮詢平台」所提供的免費線上職涯諮詢，預約線上諮詢可由專業生涯諮詢師幫助探索目標、盤點個人職能以及履歷健診等服務打造優勢職涯；或是運用「投資青年就業方案」找尋個人所需的就業資源，例如深度就業諮詢、職場體驗及職業訓練課程等加值未來就業力。希望各項服務資源能讓不論是還未找到職涯目標的在校生、初次找工作，或是失業、想轉職的青年，皆能順利步入職場，成功就業！

發展署表示，本次線上就業博覽會為鼓勵求職者善用線上投遞履歷功能進行求職，舉辦了求職禮、分享禮等不同的抽獎活動，只要符合活動條件就有機會抱走Switch主機藍紅-加強版、Enerpad Q810行動電源等諸多好禮！

另外，於6月30日前，民眾至台灣就業通網站首頁輪播區點選「就愛最～新鮮的你」活動頁面，依步驟註冊台灣就業通會員並回填表單，還可以再抽GoPro HERO 8 Black攝影機及WatchS6灰色鋁金屬運動錶環等禮品。歡迎至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多活動訊息，也可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供服務！