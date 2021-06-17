新北市已規劃「居家快篩產業輔導平台」，就等中央發布居家快篩指引。（新北市新聞局提供）

中央擬開放居家快篩，新北市長侯友宜今前往泰博科技公司，訪視快篩試劑製造狀況並表示，希望藉由新北市生技產業的研發能量，推廣居家快篩，在疫苗不足的空窗期，找出隱藏的病毒；此外，新北市已規劃「居家快篩產業輔導平台」，就等中央發布居家快篩指引，如民眾篩檢後的通報處理作業等，即可協助轄內的進口輸入商、製造商執行。

侯友宜指出，中央指揮中心開放居家快篩，新北市衛生局同時協助泰博公司與轄內醫學中心合作，促成臨床試驗的平台及執行團隊，加速居家快篩產品的臨床試驗。

侯友宜說，泰博公司從去年疫情爆發時，就截留國外出貨2萬支額溫槍給國內各級學校，今年公司也捐贈5.8萬快篩試劑提供社區快篩，是新北市優質且負有社會責任的優良企業，並呼籲中央加速居家快篩試劑申請程序，讓每月最高1000萬劑試劑產能滿足國內防疫市場的需求，降低廣篩成本。

經發局長何怡明說明，新北市政府除廣設快篩站外，也於6月7日成立安心企業快篩計畫，服務專線服務家數達380家，超過100家企業有意願進行企業快篩，截至今天已有15案申請，預計篩檢人數達8775人次，有效協助企業恢復產能。

何怡明指出，泰博公司快篩試劑以分離、填充、壓合、包裝、封裝等全自動化製程生產，品質穩定性高，經2000人實證檢驗陽性確診率為94％，陰性準確率高達99.8％，故檢測陰性後不須再PCR檢測，可有效降低檢測人員負擔，且公司上班已採用實聯、消毒、體溫、血氧、快篩5關卡確認員工健康，快篩試劑的常態產能計有300萬到400萬劑，最高產能達1000萬劑。

經發局補充，國外居家個人快篩已有先例，民眾在家自行採取鼻腔樣本，不必出門增加染疫風險，提供預防性的篩檢措施，是企業在疫情中維持穩定營運能力、一般民眾安心生活的防疫解決方案。

此外，新北市已規劃「居家快篩產業輔導平台」，就等中央發布居家快篩指引，如民眾篩檢後的通報處理作業等，即可協助轄內的進口輸入商、製造商執行，並籲請中央趕緊說明居家快篩完整指引流程及配套措施，以居家快篩、廣篩方式，及早阻斷疫情傳播的感染源，保障民眾健康安全。