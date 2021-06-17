台灣這波疫情爆發以來，最近幾日確診數都在200例以下，不少人認為已看到曙光。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，桃園市其實是最令人不放心的縣市，因確診數一直降不下來，就連工廠群聚案都處理許久，應趕緊把可能感染者隔離起來。

沈政男昨（16）日於臉書分析，16日確診數雖稍微回升，因為5月17日以後，每隔一周就會出現一波家戶感染高峰，所以這2天會再回升一些，這一波小高峰過了以後，每日的確診數就會降到百例以下，「疫情已經看到曙光」。

話鋒一轉，沈政男指台北市長柯文哲在記者會上說「即使沒有疫苗，北市也可用一個月清零」，他認為其實就是靠精準疫調與確實隔離，「這也是桃園市必須注意的重點」。

沈政男直言，桃園市其實是現在最令人不放心的縣市，因為新增的確診案例一直降不下來，以龜山區來說，只有15萬人口，卻不斷有人染疫，就連群聚的工廠都處理好久。

沈政男進一步解釋，桃園市花太多時間在公布疫調足跡，甚至還製作外文版，「其實沒必要」，因為重點在於把可能染疫者預先隔離起來，若效果不夠好，就是隔離範圍不夠大、不夠準。除了要隔離接觸者，也要隔離接觸者的接觸者，也就是第二輪接觸者。

沈政男說，這與台北市接下來的防疫方式有雷同，在接觸者隔離期滿前先做快篩，呈現陽性就把相關的接觸者也隔離起來，若能落實「一個月清零」確實不是夢想。

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