37歲香港女星苟芸慧是華姐冠軍出身，過去曾和天王郭富城傳緋聞，2018年嫁給錫礦大王陸佑的孫子兼賽車手陸漢洋，婚後過著少奶奶的生活，然而日前卻突然傳出2人的婚變消息，指出夫妻倆對生孩子沒有共識，對此，苟芸慧也回應了。

港媒指出，苟芸慧和陸漢洋的感情早在去年底就已經出問題，主要是因為苟芸慧的公主病性格，無法忍受老公的冷淡對待，且熱愛孩子的她一直都想生小孩，但陸漢洋卻沒有意願，夫妻倆長期處於沒共識的情況下，感情也就慢慢出現裂痕。

加上苟芸慧日前曾坦言：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。」引起外界瘋猜是要對婚姻對捨離，還爆出她已經在好幾個月前就搬離位於貝沙灣的愛巢，現在獨自在外租屋。

而對此苟芸慧經紀人也回應，「了解過，苟芸慧只是清理迷你倉的雜物，最近雖然比較忙，但婚姻感情ok，多謝關心」，否認婚變傳聞。事實上，苟芸慧為了當媽做了不少努力，不但打了不少排卵針，還做了凍卵手術，她以為身體已恢復正常就急忙投入工作，沒想到竟一度昏迷，為了懷孕可以說是無所不用其極。