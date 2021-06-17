汶川大震倖存希望象徵豬堅強14歲高齡離世。（摘自建川博物館官網）

2008年5月12日汶川大地震受困廢墟36天後倖存、被喻為「希望和生命力的象徵」的「豬堅持」，17日經收養的四川建川博物館證實，已於16日晚間10點50分離世，得年14歲。

「豬堅強」原本是四川省成都彭州市龍門山鎮團山村村民萬興明家的大肥豬，汶川大地震時，遭廢墟掩埋36天，靠著喝露水吃木炭奄奄一息，於同年6月17日被成都軍區空軍某飛行學院戰士刨出來時，還堅強地活著而得名「豬堅強」。一直以來，振奮了中國無數人心。

大陸封面新聞報導，自2020年冬，豬堅強不斷傳出身體不佳，即將離世消息。此前，建川博物館透露，有朝一日，豬堅強死後，或將被製作成標本，「豬堅強之家」也會成為「豬堅強」紀念館。今年5月10日，汶川地震13周年前夕，建川博物館聚落官方微博預告，獸醫說豬堅強已入彌留。此前，館方說，有朝一日，豬堅強死後，或將被製作成標本，而「豬堅強之家」也會成為「豬堅強」紀念館。

建川博物館館長樊建川2019年曾受訪講述救助「豬堅強」經過，他說，2008年6月，他花費3800元（人民幣，下同）購買回這頭幸運豬，並給他取名「豬堅強」，小名「36娃兒」，並給了原飼主萬興明一家1萬元慰問金。震災釘子把豬堅強刮傷流膿，當時「新希望集團」特別請來獸醫，擠膿、清洗、治療，牠的身體才慢慢好了起來，體重從救出時只50多公斤，養到150公斤，後來養到太胖，還一度減肥。

館方說，豬堅強也是災難中的一員，是地震的受害者。收養豬堅強，其實也是對生命的尊重，是一種積極向前，不放棄生命的精神。博物館展示歷史，豬堅強代表了這段歷史，這段災難。「不能因為牠是一隻豬，就另眼相看。」

樊建川說：「理論上豬堅強應該是2007年5、6月分出生的小豬兒，長到2008年地震前就該殺了。結果兩次都沒殺成，一次是因為下雨，一次是因為殺豬匠摔倒了，後來地震埋了牠36天，還是逢凶化吉了。」「當時，就想爭取讓豬堅強多活，讓牠繼續創造一個遇難成祥的『典型豬』。」

入駐建川博物館後，豬堅強有專門的生態豬舍「豬堅強之家」，與大家見面，一如豬的本性，吃吃睡睡愛乾淨，與人互動佳。