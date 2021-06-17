長賜輪橫卡蘇伊士運河事件已落幕近3個月，但賠償事宜尚未有結果，因此長賜輪仍被扣留在當地，總價值達10億美元（約280億新台幣）的貨物還卡在船上，包括聯想、IKEA等企業都受到影響，然而貨主卻無法參與賠償官司及討論，只能在一旁乾等訴訟落幕，有廠商直呼自己被蒙在鼓裡，是此事件的最大受害者。

今年3月長賜輪因瞬間強風與沙塵暴影響，橫卡在蘇伊士運河一周，造成運河雙向關閉、全球航運受阻等影響，事後蘇伊士運河管理局（SCA）要求賠償9.16億美元，但日本船東正榮汽船只願負擔1.5億美元賠償金，SCA雖將賠償金下修至5.5億美元，但堅定拒絕正榮汽船的要求，雙方在賠償金的談判上有不小落差，埃及法院預計20日召開聽證會，持續進行協商。

英國媒體The Loadstar報導，長賜輪上還有高達10億美元的貨物無法運出，但貨主卻無法參與訴訟及討論，只能等待日本船東與埃及當局的官司落幕，才有取回貨物的機會。

報導指出，由於已延宕出貨時間、銷售合約暫停、商品市場已流失等原因，可能有不少進口商已放棄在長賜輪上的貨物，海事賠償諮詢組織NAU Pte經理Mathu Jagannath認為，埃及當局與日本船東都應該要將貨主的損失考慮在內，訴訟拖越久損失只會越龐大，是最大受害者。

此外，CNN報導，目前卡在長賜輪上的貨物包括聯想集團、IKEA、腳踏車商Pearson 1860及毛毯商Snuggy UK等1860家企業的商品遭滯留。

其中英國小型家電商EasyEquipment損失慘重，他們沒有替價值10萬美元的貨物購買保險，且原定5月的交貨日已經到期，執行長Michael Shah表示，「我們不僅失去重要訂單的所有收入，更無法獲得商家重新開業購買商品的獲利。」

Snuggy創辦人Jack Griffiths持相同看法，直呼貨主無能為力，「我們被蒙在鼓裡無能為力，我希望我們能參與其中，此事對我們這種新成立的企業而言，是一個很大的打擊。」Snuggy於2年前成立，有總價值55萬美元的貨物卡在長賜輪上。