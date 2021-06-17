疫情嚴峻，各級學校停課延長至暑假，許多學校的畢業典禮、成果展都無法實體辦理。新北市北大高中師生近期共同策劃線上成果發表展，結合聯合國永續發展目標(SDGs)設計出關卡，網頁設計、線上遊戲、影片剪輯等都由學生一手包辦，進而達到停課不停學、全校參與的目標。

北大高中指出，高一語文實驗班師生策劃了國際文化週的成果發表，共同設計出性別平權、塑殺事件簿、健康與福祉、公平正義、人人平等5大關卡；原本是實體的闖關活動因疫情轉型成為線上舉辦，對於師生而言都是全新的挑戰，不論是影片的後製、遊戲的設計、網站的編排都是學生一手包辦的，充分展現學生自主學習的重要成果。

活動總召的同學周冠妤表示，不論是議題的發想、遊戲的設計、文宣美編的細節都是全新的挑戰，特別是要從實體轉為線上，需要小組夥伴間的分工合作，雖然無法面對面討論，但卻因為這次的活動的籌辦，全班的感情更為凝聚。

高一生陳妤婕同學也分享，網站整體架構都是從無到有、一點一滴建置出來的，從一開始完全沒有頭緒，到後來的得心應手，深刻明白只要勇於挑戰就能克服一切困難。

北大高中校長施雅慧表示，這次成果展校方也與日本姊妹校-東京目白研心高校共同探究臺日雙方關注的議題，並將內容設計成桌遊，除了能達到國際交流的目的外，也讓學生在製作過程中獲得滿滿的自信心。

施雅慧說，國際教育本來就不受限於時間空間的學習，探究的議題也與新課綱所強調的生活情境緊密扣合，國際教育的扎根正是具體落實新課綱素養學習的途徑，盼學生能透過此次交流獲得最棒的學習歷程經驗。