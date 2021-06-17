爲強化台、美、日三方合作關係並分享專業知能，在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下，台灣高檢署與外交部、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會（JTEA）17、18日共同舉辦「智慧財產權保護及打擊數位侵權之新發展」研討會。因受新冠肺炎疫情影響，本次研討會採視訊方式進行。

本次研討會有美國、歐盟、日本、新加坡的專家們分別就「智慧財產保護策略對貿易發展之影響」、「打擊網路侵權及網路業者之責任」、「跨境竊取營業秘密案例研析」及「公司對營業秘密保護之法遵作為」等議題發表報告，分享專業及經驗；另有國內、外的法官、檢察官、司法警察及智慧財產業務相關人員計120餘人在線上參與研討。

法務部長蔡清部長致詞表示，智慧財產權的保護，已經成為公司治理的項目之一，也是增進企業與國家的競爭力的重要工作。法務部重視智慧財產及營業秘密的保護，舉辦了多場和業界的座談會，建立企業正確的認知，加強其保護措施。又隨著數位科技與網路快速發展，面對層出不窮的新型態犯罪，法制面、執法面的腳步及專業必須迅速跟上。

高檢署指出，繼去年10月間舉辦GCTF國際研討會後，這次是第二次舉辦。今年4月間美國貿易代表署發布的2021年301條款調查報告中有關台灣部分，特別肯定去年舉辦的研討會對執法人員的能力建構與合作有很大的幫助。今年2天4場的研討會，議題與國際發展接軌，內容豐富，即使在防疫期間，各國執法人員及專家學者們仍透過線上參與研討，維持交流合作不中斷。