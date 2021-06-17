【旅遊經 洪書瑱報導】

迪士尼是許多大小朋友的夢想天堂，因此，許多家庭都會趁著暑期長假計劃前往，但今年許多民眾因為防疫都無法出國前往迪士尼樂園遊玩，不妨改為舌尖上旅遊，來一場出國到樂園遊玩的美好回憶，目前臺灣有獲迪士尼授權的蛋糕品牌──BAC，不僅再次攜手三眼怪回歸，推出「外星萌主 三眼怪造型手工曲奇」，以童趣的方形鐵盒亮相，重現一群呆萌可愛的三眼怪仰望爪子的經典場面；盒內奶香起司手工曲奇餅散發陣陣奶香，要用味覺、視覺雙重享受，征服三眼怪迷的心外，也在暑假前夕推出了消暑聖品「米奇米妮款 太妃香草雪蛋糕」，滿足迪士尼樂園控的味蕾！

主廚特製的雪花夾餡，添加天然香草籽並拌入黑糖QQ，冷凍過後如冰淇淋般的冰涼綿密。(圖片/業者提供)

炎炎暑假即將到來，卻不能出國遊樂，貼心的BAC特別推出季節限定「米奇米妮款太妃香草雪蛋糕」，以代表米妮的粉色蝴蝶結點綴，配上米奇米妮甜蜜的身影，就能感受在遊樂園玩樂的滿滿的幸福感。外層的白巧克力淋醬，甜而不膩，搭配由主廚特製的雪花夾餡，添加天然香草籽並拌入黑糖QQ，冷凍過後如冰淇淋般的冰涼綿密，結合鬆軟的太妃戚風蛋糕體，入口即化的清爽滋味，一次滿足想出國玩樂園的心，也能滿足夏日想吃甜點也想吃冰品的渴望。

外星萌主 三眼怪造型手工曲奇。(圖片/業者提供)

除此之外，繼去年甫推出即造成瘋搶缺貨的「探險披薩星球 三眼怪造型手工曲奇」，BAC今年暑假再次攜手《玩具總動員》人氣角色三眼怪，推出「外星萌主 三眼怪造型手工曲奇」，有別以往的美式圓盒，今年將三眼怪與爪子主人一同放上方形鐵盒，三眼怪大頭曲奇餅映入眼簾，大大的笑臉彷彿正在開心迎接新主人，是三眼怪粉的小甜心！