【旅奇傳媒/編輯部報導】想念與親友在餐廳歡聚用餐的快樂時光嗎？只要花點心思佈置，搭配飯店餐廳的外帶餐點，穿上華美禮服，享用從前菜到甜點完整的美食，宅在家也能自個打造餐廳用餐儀式感，成為居家防疫生活最療癒的日常。

台北西區頂級牛排餐廳-「PRIME ONE 牛排館」，為台北花園大酒店旗下榮獲米其林餐盤推薦餐廳，即日起至8月31日止，首度推出星級饗宴超值外帶分享餐，適合2至4人共享。餐點包括自製手工麵包、經典前菜凱薩沙拉佐嫩雞與培根、松露奶油野菇筆管麵、炭烤黑虎大蝦、美國Prime濕式熟成30天老饕牛排12盎司、炭烤盤克夏帶骨里肌豬排，搭配主廚特製馬鈴薯泥及爐烤什錦蔬菜，飯後享用4吋主廚精選蛋糕，為居家饗宴畫下完美句點。

▲「靚皮烤鴨」在家也能吃得到。 圖：六福旅遊集團╱提供

台北六福萬怡酒店外帶外送再新增招牌菜，粵亮廣式料理最潮的跳跳糖「靚皮烤鴨」在家也能吃得到，再加碼送第三吃及蒜炒時蔬一份，等同現享68折。「靚皮烤鴨」選用3公斤櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，再搭配百萬級旋風烤箱以科學料理方式，維持鴨胸中心78度烘烤，皮脆肉多汁，超大份量足以讓4~5人家庭大飽口福。另外，台北六福萬怡酒店還有外送優惠，即日起至6月30日止，凡外送消費滿2,000元，再現折200元。

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