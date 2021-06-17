不少學生因應疫情改在家線上學習，與同學互動減少，感到鬱悶、不快樂，更因解禁日遙遙無期，引發心中的焦慮與失落；圖為示意圖。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

心理師建議家長可依照不同年齡的孩子，用不同方式增進親子互動。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台三級警戒已邁入1個月，大人居家辦公、學生在家視訊上課，每天盯著電腦螢幕外，假日更因減少移動，像隻籠中鳥兒般，無法出遊，心中煩悶與壓力無處釋放，花蓮門諾醫院臨床心理師蘇琳表示，每天關在家防疫，對大人小孩都是一種無形壓力，呼籲家長安定自己情緒，應多觀察孩子表現，耐心陪伴與聆聽，協助孩子釋放心中隱藏的壓力。

就讀小學三年級的小玉，因應疫情，學校停課不停學，改在家線上學習，媽媽發現小玉臉上的笑容越來越少，某天竟突然嚎啕大哭了起來，追問下才知到，原來是因為每天都在線上上課，無法出門與同學見面，感到鬱悶、不快樂，加上她心中一直期待能盡快恢復正常生活，每想到因疫情不定，解禁日遙遙無期，引發心中的焦慮與失落。

蘇琳表示，只要三級警戒未解除，類似案例可能會越來越多，若孩子沒有說出口，家長可能因而忽略，建議家長們可透過角色扮演、心情貼紙、寫日記或睡前分享等方式，了解孩子內心的想法，適時協助孩子抒發情緒與壓力。

依照不同年齡的孩子，蘇琳也提出不同的方式增進親子互動，例如，幼兒園的孩子年紀小，家長可用角色扮演、畫圖、玩黏土等方式釋放孩子精力，由於他們易在過程不經意展現情緒，讓家長更容易進入其內心世界。

6歲以上到國中前的孩子可透過寫日記、貼心情貼等進行情緒察覺，父母也可共同參與，透過整天心情貼圖，在睡前彼此分享當日心情的變化藉以抒發情緒。

此外，臨床心理師林美宇指出，孩子出現睡眠太少或太長、食量變大或變少、容易疲倦、話少安靜、煩躁易怒、沮喪難過，甚至本來對有興趣的事情突然興趣缺缺，建議可帶他們就醫尋求專業的協助。

她也強調，疫情期間大家都接收許多負向訊息，建議家長以正向意義向孩子說明，同時透過「Good and New」分享法在家「聊」出好心情，每天只要30秒到1分鐘，回想、分享一天中發生的好事或發現的新鮮事，對方分享完後，給予一個的回饋或掌聲，藉此鼓勵培養正面思考的體質，減輕彼此內心的壓力與不安。