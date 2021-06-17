國內新冠疫情嚴峻，改變生活型態，保險局也不斷推動保險業數位轉型。中壽(2823)長期推動數位創新金融服務，獨家開發多項數位工具讓業務人員、客戶同享科技帶來的便利，本次首創遠距刷臉投保並提出試辦，在確保客戶權益的同時突破保險業傳統的面對面親晤親簽的投保程序，與保險局的宗旨相符，此時通過核准試辦，將與民眾共同攜手邁入數位化、無紙化、Smile to Sign的遠距刷臉投保時代。

中壽本次試辦「Smile to Sign行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」是業界首創，讓民眾不需下載安裝App，智慧型手機或平板不限廠牌或系統只要連網就能使用，只需登入中壽系統網頁，「Smile to Sign」掃臉加上數位簽署，無須切換APP，就能安全完成身分識別、要保文件確認及勾選，也取代逐頁親自簽名，快速便捷並確保客戶投保意願及權益的完成投保。

中壽預期這項金融創新從新契約投保開始，未來可再擴增應用到契約變更、申請理賠等客戶服務項目都能讓客戶Smile的完成Sign的便捷服務旅程，順應綠色金融2.0及國際ESG趨勢的潮流。

「Smile to Sign」導入生物辨識身分認證機制，結合行動載具遠距視訊溝通特性。客戶只要登入中壽系統網頁即可快速便捷的完成AI刷臉身分認證、要保文件線上確認及勾選、影音數位簽名等投保步驟，資訊不落地，也無須再列印紙本、投遞寄送或拍照上傳等程序，徹底擺脫了空間限制及列印等線下實體作業。